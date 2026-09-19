Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca...

Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca...

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Senegalli Ismail Jakobs'tan flaş bir hamle geldi. Futbolcu Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmeyince aldığı karar ile gündem oldu. İşte Ismail Jakobs'un çok konuşulacak kararı...

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca... - Resim: 1

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmemesinin ardından şok bir karar aldı.

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Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca... - Resim: 2

27 yaşındaki Jakobs, Senegal Milli Takımı'nın kadro listesine alınmadıktan sonra milli kariyerini sonlandırma kararı verdi.

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Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca... - Resim: 3

MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu Senegal Milli Takımı ile 33 maça çıktı.

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Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca... - Resim: 4

Jakobs bu karşılaşmalarda gol atamazken, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca... - Resim: 5
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Ismail Jakobs Afrika Uluslar Kupası