Ismail Jakobs'tan flaş hamle! Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmayınca...
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Senegalli Ismail Jakobs'tan flaş bir hamle geldi. Futbolcu Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmeyince aldığı karar ile gündem oldu. İşte Ismail Jakobs'un çok konuşulacak kararı...
Serap Aydoğan
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Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmemesinin ardından şok bir karar aldı.
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27 yaşındaki Jakobs, Senegal Milli Takımı'nın kadro listesine alınmadıktan sonra milli kariyerini sonlandırma kararı verdi.
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MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI
27 yaşındaki futbolcu Senegal Milli Takımı ile 33 maça çıktı.
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Jakobs bu karşılaşmalarda gol atamazken, 2 asistlik skor katkısı verdi.
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