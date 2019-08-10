İsmail Hakkı Karadayı kansere yakalandı ölüm döşeğinde olan Karadayı'nın son isteği

Verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır

20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ’cü polis, hakim/savcıların düzenlediği ve FETÖ’nün en son ve en pespaye kumpaslarının biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır.