İsmail Hakkı Karadayı kansere yakalandı ölüm döşeğinde olan Karadayı'nın son isteği
28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada yargılanıp, müebbette çarptırılan 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 5 gün önce hastaneye kaldırıldı.. Karadayı, "Ölmeden önce aklanmak istiyorum" dedi.
Bağırsak kanseri olduğu belirlenen ve ameliyatlar geçiren Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi’nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” dedi.
Karadayı’nın bu isteği üzerine avukatı harekete geçti
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, İsmail Hakkı Karadayı’nın bu isteği üzerine avukatı Erol Aras, bayram sonrası 21. İstinaf Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurup, davanın bir an önce sonuçlanmasını talep edecek.
Bu haksız suçlama çok ağrıma gidiyor
Karadayı, “Bana ve arkadaşlarıma yönelik bu haksız suçlama, çok ağrıma gidiyor. Biz kesinlikle hukukun içinde kaldık. Darbe yapmak aklımızın ucundan bile geçmedi. Hükümet, parlamentoda değişti. Biz de emekli olup şanlı geçmişimizi yanımızda taşıyıp evimize çekildik.
Verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır
20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ’cü polis, hakim/savcıların düzenlediği ve FETÖ’nün en son ve en pespaye kumpaslarının biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır.