İsmail Hacıoğlu 20 gün önce Duygu Kumarki'yle boşandı Merve Çağıran'la aşkını ilan etti
İsmail Hacıoğlu, 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile boşandı eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Eski eşten olay göndermeler geldi.
3 yaşında Yemin adında bir kızı olan İsmail Hacıoğlu, 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma haberleri hızla yayılırken sebep olarak Hacıoğlu'nun eski rol arkadaşı Merve Çağıran gösterildi.
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İsmail Hacıoğlu, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuyla aşkını ilan etti. Oyuncunun paylaşımına ilk tepki ise boşandığı eşinden geldi.
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Merve Çağıran ile fotoğrafını paylaşan İsmail Hacıoğlu, "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu yazdı.
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Hacıoğlu'nun aşkını ilan etmesinin ardından 20 gün önce boşandığı Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
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