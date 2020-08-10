İsmail Hacıoğlu 20 gün önce Duygu Kumarki'yle boşandı Merve Çağıran'la aşkını ilan etti

3 yaşında Yemin adında bir kızı olan İsmail Hacıoğlu, 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma haberleri hızla yayılırken sebep olarak Hacıoğlu'nun eski rol arkadaşı Merve Çağıran gösterildi.