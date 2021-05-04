İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle her şeyi anlatmıştı
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'la konuştu. Gamze'nin yeni hamlesi görenleri şaşırttı.
Survivor yarışmasında iletişim oyununu kazanan ünlülerden İsmail Balaban, annesi Ümmü Gülsüm ile telefonda konuşurken duyduklarına inanamadı. İsmail'in annesi telefonda nişanlısı Gamze Atakan hakkında şunları söyledi:
"Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum.''
''Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et"
Annesinin bu açıklamalarıyla büyük bir moral bozukluğu yaşayan İsmail'e Acun Ilıcalı, telefonla konuşma şansı verdi. İsmail ise nişanlısı Gamze ile değil annesiyle konuşmak istediğini söyledi. Ardından ise karar değiştiren İsmail, dün nişanlısı Gamze ile konuştu.
İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan, telefon konuşmalarında şunları söyledi:
"Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Gülsüm anneme etraftakiler böyle şeyler söylemişler. Ben de 'İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak bir insan. Bunları düşünmüyor' dedim.''