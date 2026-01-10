BIST 12.201
İşletmelere sert uyarı! 5 ay içinde yapmayanların işyeri kapanabilir

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, yangın güvenliği eksiklerini tamamlamayan ve itfaiye raporu almayan işyerlerine 31 mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Belirlenen tarihe kadar gerekli raporu sunayan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilerek kapatılacağı bildirildi.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yangın güvenliği kapsamında itfaiye raporu alınması gereken iş yerlerine yönelik yeni bir düzenleme getirildi.

Düzenlemeyle mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi. Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olan ve itfaiye raporu alınması gereken iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak.

5 AY SÜRE VERİLDİ

Geçici madde kapsamında; yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatların tamamlanması ile itfaiye raporunun alınabilmesi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verildi.

Belirlenen tarihe kadar itfaiye raporu ibraz etmeyen iş yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Bu kapsamda söz konusu iş yerlerinin kapatılacağı bildirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken; hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

