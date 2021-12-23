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İslam Memiş'ten merak uyandıran paylaşım! "Sürprizlere hazır olun" dedi yatırımcıya kritik bilgiler verdi

İslam Memiş'ten merak uyandıran paylaşım! "Sürprizlere hazır olun" dedi yatırımcıya kritik bilgiler verdi

Son dönemde yaptığı değerlendirmelerle adından söz ettiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesi merakta bırakan bir paylaşım yaptı ve "Sürprizlere hazır olun" dedi. Öte yandan yatırımcıyı da önemli mesajlar veren Memiş, "Altın almalı mıyım, satmalı mıyım?" sorusunu da cevapladı.

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Altın ve dolar fiyatları zirvede iken "Altın ve dolar çökecek, acınacak hale gelirsiniz" diyen ve ardından kripto para yatırımcısına "üzülürsünüz" diyerek uyarı yapan  Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son yaptığı "sürprizlere hazır olun" paylaşımı ile merak uyandırdı.

Paylaşımında Memiş şu ifadelere yer verdi:

Devletin kudretini test etmek isteyenler; Şimdi izleyin neler yapacağını. Sürprizlere hazır olun.

23 Aralık altın fiyatları Gram: 662,23 Çeyrek: 1.109,00 Yarım: 2.209,00 Cumhuriyet: 4.398,00

"Yüzde 50 alım yaparak..."

Yatırımcılara da önemli bilgiler veren Memiş şu ifadeleri kullandı:

Korku ve panikle alım yapanların bugün zarar ettiğini gözlemliyoruz. Şuanda gram altın TL fiyatı 650 lira seviyesine kadar geriledi. Ben kişisel öngörü ve tahminin şu açıkta kalmamak için döviz, altın, gümüş borcu olanlar ya da borcu olanlar bu düşüşleri en azından yüzde 50 alım yaparak riskini azaltması gerektiğini belirtmek istiyorum. Altının gram fiyatı uzun vade için çok ucuz. Bir miktar daha gerileme olabilir. 

"Yoksa ağlarsınız"

Kural şu daha fazla gerilediği zaman alabilecek kadar elinde TL olacak yükseldiği zaman satacak kadar elinde malın olacak. Yüzde 50 kademeli alım uygulamayanlar finansal okur yazarlığı olmayanlardır. Bugün yüzde 50 alım yaparak riskin azalatılması gerektiğini düşünüyorum. Sert düşüşler var bunu yüzde 50 risk dağılımı için kullanın yoksa yine ağlarsınız.

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