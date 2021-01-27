İslam Memiş'ten düğün yapacaklara altın tavsiyesi! Şimdi altın alınır mı altın satmak için uygun zaman mı

Düğün yapmaya hazırlananlar bir yandan koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerin yasaklanmasına üzülürken, bir yandan da altın fiyatlarındaki yükselişe üzüldü. Mecburiyeti olanlar altın takı almak zorunda kalırken, önceden hazırlığını yapmış veya nişan ve düğününü öteleyenler rahattı. Altın fiyatlarında düşüş var ancak sürecek mi? Düğün yapmaya hazırlananlar ne yapmalı? Düğün altını almak için uygun zaman mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, düğün yapacaklara altın tüyoları geldi. İşte İslam Memiş'ten gelin ve damat adayları ile ailelerine altın tüyoları...