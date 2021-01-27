İslam Memiş'ten düğün yapacaklara altın tavsiyesi! Şimdi altın alınır mı altın satmak için uygun zaman mı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evleneceklere ve yeni evlenenlere altın konusunda altın gibi tüyolar geldi. Evlilik hazırlığı yapanlar bu fiyattan altın almalı mı? Yoksa altın fiyatları daha da düşecek mi? Düğün yapanlar altını şimdi bozdurmalı mı? Yoksa altında yükseliş olacak mı? Gelin adaylarını kızdıracak bir önerisi de var İslam Memiş'in...
Düğün yapmaya hazırlananlar bir yandan koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerin yasaklanmasına üzülürken, bir yandan da altın fiyatlarındaki yükselişe üzüldü. Mecburiyeti olanlar altın takı almak zorunda kalırken, önceden hazırlığını yapmış veya nişan ve düğününü öteleyenler rahattı. Altın fiyatlarında düşüş var ancak sürecek mi? Düğün yapmaya hazırlananlar ne yapmalı? Düğün altını almak için uygun zaman mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, düğün yapacaklara altın tüyoları geldi. İşte İslam Memiş'ten gelin ve damat adayları ile ailelerine altın tüyoları...
Bugünlerde altının ons fiyatı 1.830-1.860 dolar, altının gram fiyatı 430-445 lira aralığında geziniyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı olmayabilir!
Bu öngörümden sebep bu yıl nişan, düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, yakınlarına düğün takısı alacaklar bu süreci yakından takip ederek karar vermeli.
Düğün veya nişan altın alış-verişinde neye dikkat edilmeli?
– İnternetten alış-veriş yapmanız riskli! Mümkünse kuyumcu mağazalarını tercih ediniz. Çünkü internet, sahte, düşük ayar takılar ile değerli taş diye cam taş satan sahtekarlarla dolu. Hele ki yüzde 50-70 indim var ilanları görürseniz gemen o sayfadan dolandırılmadan ayrılmanızı öneririm. Kurumsal olan firmaları tercih edebilirsiniz ancak fotoğraflar yanıltıcı olabilir.