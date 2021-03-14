İslam Memiş’ten bomba altın tahmini! Yaz aylarında gram altın 500 liranın üzerine çıkacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten altın ve gümüş yatırımcısına flaş tüyolar geldi. Geçen hafta 408 lira ile 420 lira arasında işlem gören gram altın için İslam Memiş, yaz alarında gram altının 500 lirayı, gram gümüşün de 10 lirayı aşacağını söyledi.

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Altın ve gümüş piyasasında aşırı oynaklık sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar ve tahminler geldi. Geride bıraktığımız haftada altının ons fiyatının 1680-1740 dolar, gram fiyatının da 408-420 lira arasında işlem gördüğünü hatırlatan İslam Memiş, "Dolardaki yükselişin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini için düşüşlerin sınırlı kaldığını gördük" dedi.

Altın bu hafta kaç lira olur?

Altının ons fiyatının 1720 doların üzerinde haftayı tamamlamasının yükselişlerin devamı için önemli olduğunun altını çizen İslam Memiş, "Altının ons fiyatının 1740-1760 dolara kadar tepki yükselişlerini devam ettirebileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Gümüş bu hafta ne yapar?

Gümüşün gram fiyatında teknik seviyelerin test edildiğini ifade eden İslam memiş, "Gümüşün gramı geçen haftayı 6.30 seviyesinin üzürde kapattı. 6.30’un destek seviyesi olması gümüşün gramının 6.50-6,52 seviyesini test edilmesi tahmin edebiliriz. Emtia fiyatları dolardan güç toplayarak yükseliş trendini sürdürecek. Önümüzdeki hafta altın ve gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareket gedeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Dolardaki düşüşler sınırlı olacak

Dolar için de bir haftalık tahminlerini açıklayan İslam Memiş şöyle konuştu: "Dolar için 7.50-755 lira aralığını takip edeceğim. Düşüşlerin sınırlı olacağını öngörüyorum. Yükseliş trendinin orta ve uzun vadede devam ettireceğini tahmin ediyorum. Kısa vadede ise aşağı yönlü bir geri çekilme olabilir. 7.40-735 seviyelerini kısa süreliğine görebilir. Önümüzdeki hafta FED ve Türkiye Merkez Bankası’nın faiz kararları açıklanacak. Bu sebeple dolar kurunda geniş bir bantta dalgalanma olabilir."

Faiz artışı beklemiyorum Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesini beklemediğini belirten İslam Memiş, FED’in de faiz artırmayacağını savundu.

"Satış fırsatı yakaladım tekrar düşer" demeyin!

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni gerginlikler yaşanabileceği hatırlatması yapan İslam Memiş, önümüzdeki hafta altın ve gümüşte yaşanacak yükselişler sonrası “tekrar düşer” korkusuyla satış yapmak isteyenleri de uyardı:

- Satış fırsatı yakaladım, tekrar aşağı yönlü hareket başlayabilir düşüncesini bence rafa kaldırmak gerekiyor.

Altının gramı 500 liranın, gümüşün gramı ise 10 liranın üstüne çıkacak

- Altının gram fiyatında 397 lira seviyesin, gümüşün gramında 5.75 lira seviyesi gibi dip seviyeler test edildikten sonra;

- Artık orta vadede yani yaz aylarına kadar 500 liranın üzerinde bir fiyatlama mümkün olacaktır.

- Gümüşün gram fiyatında 10 lira üzerinde bir fiyatlama görmek mümkün olacaktır.

Büyük hata yapmış olurlar

- Yaz aylarına kadar hem altın hem de gümüş fiyatlarında hızlı yükselmeler bekliyorum.

-Yüzdük yazmak kuyruğuna geldik, artık altın fiyatları yükselmez, aldığım maliyeti yerine koyduğum zaman hemen satayım düşüncesine sahip olanlar hata yaparlar.

Yaz aylarından sonra altını satıp dolara yatırın

- Ama uzun vadede yani 2022’in ilk çeyreğinden itibaren Merkez bankaları tekrar faiz artırımını başlatır. Bununla birlikte de emtia fiyatlarının tekrar geri çekilme olacaktır.

- Bununla birlikte yaz aylarına kadar hatta 2022’nin ilk çeyreğine kadar sabırla bekleyen yatırımcılar çıkış için fırsat bulacaktır…

- Yaz aylarında altının kilogramında 60 bin dolar seviyesini tekrar göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu seviyede tekrar altını satıp dolar pozisyonu almanın çok daha akıllaca olacağını düşünüyorum.