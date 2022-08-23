İslam Memiş'ten altın alacakları 'Cuma' uyarısı! Canınız yanmasın! Cuma günü kritik...
21 Aralık'ta dolar ve altının çökeceğini saatler öncesinden bilen Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş', altın yatırımcısını yine gün vererek uyardı. "Gördüğünüz gibi değil!" diyen İslam Memiş, ekranda gördüğünüz rakamların piyasada olmadığının altını çizip Cuma günü yaşanacak dalgalanma için yatırımcıyı şimdiden uyardı: "Gram altın sizin gördüğünüz gibi değil, canınızı yakmayın..."
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın gibi tavsiye geldi. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını hatırlatan Memiş, o gün bir dalgalanma yaşanacağının altını çizdi. Dolar ve altın fiyatlarının televizyon ekranlarında göründüğünden çok daha yüksek olduğunu belirten İslam Memiş, "Sadece satın alma için değil, bozdurma için dahi ekranlardaki fiyatlar geçerli değil. Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın. Gram altın TL 1023-1028 aralığında, elinizdekini tutup da 1007'den bozdurup canınızı yakmayın" uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları...
Dolar ekranda 18.12 TL ama...
- Dolar TL kuru ekranlarda 18.12 lira ancak serbest piyasalarda 18.22-18.25 aralığında. Dolar tarafındaki pozitif görünümün devam etme nedeni dolar endeksinin 109'a kadar yükselmesi. Uluslararası piyasalarda dolar değer kazandı. 18 üzeri ataklar doların tekrar yukarı yönlü hamleyi kırmasına neden oldu. 18.20 güçlü destek seviyesi. Altında 18.10 var ama siz ekranlarda 18.12 olarak görüyorsunuz ama serbest piyasalarda bu rakamlar yok.
Euro neden düşüyor?
- Euro/TL'nin gerçek kuru 18.11-18.17 aralığında. Euro, doların yine altına sarktı. Muhtemelen bu baskılanma devam ederse, 0.80'lere kadar inme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Avrupa'daki enerji krizleri, Fed'in politikaları, dolar endeksinin yükselmesi euro'nun değer kaybına neden oldu.
- Euro'nun gereğinden fazla değer kaybetmesi, elinde dolar olan arkadaşlarımıza orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurabilirlerse avantaj sunuyor. İnsanlara bir şeyleri kabullendirmek için uğraşıyorlar. Dolar en güçlü para birimi, ABD en güçlü ekonomi diye insanlara kabullendirmeye çalışıyorlar. İnsanlar bıkana kadar da bu süreci böyle devam ettirecekler.