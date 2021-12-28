İslam Memiş'ten 18 liraya dolar, 1000 liraya altın alanlara müjdeli haber! 1-2 aya yüzünüz gülecek

Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten 17-18 liradan dolar, 1000 liradan gram altın alan yatırımcının yüreğine su serpecek tahminler geldi. İslam Memiş, yüksekten maliyet yapanların 1-2 aya yüzlerinin tekrar güleceğini söyledi...

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20 Aralık'ta doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi. "3 Ocak'ta ne olacak? Yeni bir fırtına mı geliyor?" diye soran İslam Memiş, 3 Ocak'ta hiçbir şey olmayacağını belirtip yüksekten altın ve dolar alanların yüreğine su serpecek tahminler yaptı. İşte İslam Memiş'in Youtube hesabından yaptığı o tahminlerden satır başları...

Dibi benim dedem de bulamadı, boşuna beklemeyin!

Bundan sonra çok düşük fiyattan altın ve döviz almayı beklemeyin...

"Eee ben dipten alacağım" diye bekleyenlere sesleniyorum; dibi benim dedem de bulamadı. Boşuna dip aramayın...

Enflasyonun yüksek geleceğini herkes biliyor

3 Ocak meselesine gelirsek... Piyasa uçacak kaçacak, dolar 22 lira olacak, gram altın 1500 lira olacak diye uçup kaçıyorlardı... Tokadı yiyip oturdular...

Şimdi de 3 Ocak gelince göreceğim ben sizi diyorlar... İyi de ne olacakmış 3 Ocak'ta... Enflasyon rakamı açıklanacak... Eeee... Enflasyon yüksek gelecekmiş... Evet yüksek gelecek... O zaman dolar ve altın uçacakmış...

Bu düşüşler son düşüşler fırsatı kaçırmayın!

Arkadaşlar kanmayın, tuzağa gelmeyin... Bu düşüşler son düşüşler. Bu fırsatı kaçırmayın...

Bu düşüşler kalıcı değil!.. Ceylan çok zıplama avlarlar seni bu piyasada...

Dolarda 12.50 lira seviyesi direnç seviyesi. O direnç kırılırsa o zaman 13.70-14.50 lira seviyesini bekleyebilirsiniz...

18 liradan dolar, 1000 liradan altın alanlar 3 ayı bulmaz...

17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler...

15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör...

Geçen sene dip yapınca kafayı vuranlara ne oldu?

Geçen sene 540 liradan gram altın alanlar 397 liraya düşünce kafalarını duvarlara vuruyorlardı... E sonra ne oldu? 1060 lira oldu... Altının düştüğünü gördün mü sen?..

Geçen sene 8.80 liradan dolar alanlar kafalarını oradan oraya vuruyor, ah vah ediyorlardı... Ne oldu sonra?.. 18 lira oldu...

Kendinizi boyuna harap etmeye gerek yok...

Düşmez kardeşim düşmez...