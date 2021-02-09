İslam Memiş uyardı! Çakal sürüsü pusuda altınınızı kaptırmayın altın yükselişi sürer mi?

Ünlü altın ve yatırım uzmanı İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcısına hayati uyarılar geldi. "Çakal sürüsü yine pusuda" diyen İslam Memiş, “Altınını, gümüşünü, dövizini, tüm birikimlerini ver, sana şu kadar kâr payı verelim (faiz)" diyenlere karşı uyanık olunmasını istedi. Memiş, altın fiyatları için ne dedi?

Abone ol

Altın ve gümüş piyasasındaki dalgalanmalar sürüyor. Atın yükselişe geçerken, altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altının yükselişe geçme nedeninin 'tepki yükselişi' olduğunu belirtti. Altında bundan sonra ne olur sorusuna cevap veren İslam Memiş, altın ve gümüşü olan vatandaşları "çakal sürüsü"ne karşı uyardı.

Çakal sürüsü yine pusuda! Bunun adı tefecilik

İslam Memiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar; Piyasalarda yaşanan dalgalanmadan sebep, çakal sürüsü yine pusuda! 'Altınını, gümüşünü, dövizini, tüm birikimlerini ver, sana şu kadar kâr payı verelim (faiz)' derler. Bunun adı TEFECİLİK"tir. Sonra kepengi inmiş dükkan önünde mağdur edebiyatı yapıyorlar!" ifadelerini kullandı.

Kazandığın senin cebine yakışır, başkasının değil

Memiş mesajının devamında ise, "Siz akıllı insanlarsınız, her şeyin en iyisini bilen ve görensiniz. Lütfen dikkatli olunuz. Kazandığın, senin cebine yakışır başkasının cebine değil. Nefis ölmeden, kalp dirilmez. Nefsiniz iradenizin önüne geçmesin. Lütfen çok dikkat ediniz. Nefsiniz ölü, kalbiniz diri olsun." ifadelerini kullandı.

Altındaki yükseliş devam eder mi?

Altındaki yükselişin sürebilmesi için gram altın fiyatının 420 lira seviyesini yukarı doğru kırmasının şart olduğunu belirten İslam Memiş, 420 lira seviyesinin aşılması durumunda ikinci direnç seviyesinin gram altında 428 lira olduğunu ifade etti.

Bir daha böyle fırsatlar vermeyecek

Gram altın fiyatlarında 408 lira ile 428 lira aralığını takip ettiğini belirten İslam Memiş, bu aralığın içinde kaldığı sürece herhangi bir yön kırılması olmayacağını söyledi. Memiş, "Altın fiyatları yatırımcısına bir daha böyle fırsatlar vermeden yükselişini sürdürecek" dedi.