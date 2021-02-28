İslam Memiş uyardı! "Altının yükselişini ansızın bekleyin 2020'nin zirvesini geçecek"

"Altının yükselişini ansızın bekleyin" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bugünleri düşüş değil nimet olarak gören kazanacak" dedi ve ekledi: "2020'de gördüğümüz zirvenin daha yükseğini görebiliriz..." Altının gramı 2020'de 500 liranın üzerine çıkmıştı.

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına flaş tavsiyeler geldi. Piyasalarda kargaşa, yangın ve belirsizlik yaşandığını belirten Memiş, "Altın için o kadar büyük bir plan var ki, bugünleri düşüş değil, bir nimet olarak görenler kazanacak" dedi. İşte İslam Memiş'in son yazısında altınla ilgili uyarıları...

- ABD ekonomisinin toparlanacağından, enflasyonun artacağından, düşük faiz politikalarını sürdüreceklerinden şüphem yok. Ondan sebep bu işten en çok da değerli metal emtiaların yararlanacağını düşünüyorum.

Son 3 aydır altını baskılıyorlar

Hiç dikkat ettiniz mi? Son 3 aydır altının ons fiyatını baskılıyorlar. Yükseliş için hangi gelişme olursa olsun âdeta zincire vurulmuş gibi. Her fırsatta, her olayda önce altını baskılıyorlar.

Küresel borsalarda satış başlıyor önce altını düşürüyorlar, ekonomik veriler kötü geliyor, altının yükselişi cılız kalıyor, dolar endeksi 90 seviyesinin altına sarkıyor yine dolar yeni dip arayışını sürdürüyor.

Sizce bu yaşananlar normal mi?

Çin, Rusya, Hindistan, AB gibi ülkeler, altın rezervlerini artıracaklarını açıklıyor yine altın baskılanıyor. Çin’de tatil bitti fiziki alım arttı, Hindistan’da vergileri düşürdüler, dünya genelinde düğün hazırlığından sebep işlenmiş altın talebi artıyor, atölyeler harıl harıl mesai yapıyor, rafineler talep artışına yetişmeye çalıyor ve hâlâ altın dipleri zorluyor!

Sizce bu normal mi? Asla normal değil.

Bugünleri düşüş değil nimet olarak gören kazanacak

Altın için o kadar büyük bir plan var ki, bugünleri düşüş değil, bir nimet olarak görenler kazanacak. Önce manipülatif bir atak ile yükseltirler ancak tutamazlar.

Bizim yerli yatırımcılar bile geçen yıl “Altın fiyatları artık düşmez” dediklerinden itibaren ellerinde 500-540 lira aralığında maliyetli altınlar kaldı.

Yani koca koca aracı finans şirketlerin “2.500-3.000 dolara yükselecek” raporlarından etkilenip alım yaptılar. Bugünlerde “1.500-1.450 dolara gerileyecek” diye rapor yayımlıyorlar.

Altının yükselişini ansızın bekleyin...

Sevgili arkadaşlar; Finans piyasalarında görünen her şey sağlıksız. Kısa vadeli pozisyonlardan vazgeçip, ekranları kapatın. Piyasa, büyüklerin, küçüklere ekmek yedirmezler. Mantıksız olan ne varsa yaşandığını gözlemliyoruz. Altın ve gümüş fiyatlarının yükselişini ansızın bekleyin.

2020'de gördüğümüz zirvenin daha yükseğini görebiliriz

Bu kez 2020’de gördüğümüz zirvenin daha yükseğini görebiliriz. Büyük bir tuzak piyasası var, aman dikkat! Elinizdeki varlıklarının kıymetini bilin ve kaptırmayın!