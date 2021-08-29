İslam Memiş uyardı! Altın fiyatları fırlayacak gram altın 600 lira olur!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın tahmini geldi. Altında büyük manipülasyonlar olduğunu belirten İslam Memiş, "Bekleyen kazanır" dedikten sonra gram altının orta vadade 600 lira olmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

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Altın fiyatları her zaman olduğu gibi bu günlerde de yatırımcıların ana gündemi. Altında fiyatlar merak konusu iken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten flaş tahmin ve uyarılar geldi. Altın piyasasında büyük manipülasyonların yaşandığını ifade eden İslam Memiş, küresel finans baronlarının altın üzerinde baskı kurduğunu söyledi.

Bekleyen kazanacak! Altınınızı satmayın

Kontrat üzerindeki işlemlerin yanıltabileceğinin altını çizdi. Yatırımcıya satmama uyarısında bulunan Memiş, “Bekleyen kazanacak” sözlerini yineledi.

Gram altında yeni rekor 600 lira!

İslam Memiş, gram altında büyük yükselişlerin geleceğine dikkat çekti. Gram altının orta vadede 600 lira bandını görmesinin sürpriz olmayacağını dedi. Bu durumda altın alanın kazanacağını vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

Dolardan çok daha fazla kazandıracak

“Altın yatırımcısı kısa vadeli bakmasın. Al sattan para kazanmak mümkün olmayacak" diyen İslam Memiş,“Altın uzun vadede dolardan ve bütün kağıt paralardan fazla kazandıracaktır. Kısa vadeli fiyat hareketleri sizi yanıltmasın” dedi.