İslam Memiş uyardı: Altın daha yükselişine başlamadı! Bu fiyattan altını satan zarar eder
Altın fiyatları aldı aşını gidiyor. Gram altın güne 1024 liradan bayladı. 20 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini saatler önce bilen İslam Memiş, "Altın daha yükselişine başlamadı" deyip yatırımcıların "B fiyattan altın alınır mı yoksa satılır mı?" sorusuna da bomba bir cevap verdi: "Mayıs ayından sonra 1000 liranın altında altın imkansız..." Son yıllada en çok altın mı dolar mı, euro mu yoksa borsa mı kazandırdı? İslam Memiş hesapladı.
Altının yükselişi durdurulamıyor. Dolar kuru bugüne 17.19 TL seviyelerinde başlarken, Euro 18.4436 TL seviyelerinde başladı. Gram altın güne 1024 liradan başlarken, çeyrek altın ise 1.675 liradan satılıyor. Tabii ki bunlar ekranda gözüken rakamlar. Serbest piyasada ise altın fiyatları ekranda gözükenin çok üzerinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın daha yükselişine başlamadı" deyip yatırımcıları bu fiyatlardan ellerindeki altını satmamaları konsunda uyardı. İslam Memiş, altının son yıllarda yatırımcısına ne kadar kazandırdığını da tek tek hesapladı. İşte İslam Memiş'in altın öngörüleri ve fiyat tahminleri...
Altının onsu güne 1851 dolardan başladı. İslam Memiş, "1.780-1.980 dolar aralığına sıkışan trendin normal bir trend olmadığını, bilerek ve isteyerek altın fiyatlarının baskılandığını düşünüyorum. Çünkü özellikle 2022 yılı altın fiyatlarının en sevdiği bir yıl olarak karşımızda duruyor. Altın fiyatlarının uzun süre baskı altında kalacağını tahmin etmiyorum. Özellikle bu baskılanma sürecinin orta ve uzun vade için yatırımcısına güzel fırsatlar sunduğunu düşünüyorum" dedi.
"Haziran ayı Fed sonrası emtialar için boğa piyasası olacağını düşünüyorum" diyen İslam Memiş, ons altın için 2022 sonu tahmini yaptı: "Yıl sonuna kadar altının ons fiyatı 2.150 dolar seviyesine yükselirse, benim için sürpriz olmaz. Şuan altının ons fiyatının gerçek değeri 2.650 dolar seviyesidir."
Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı?
Gram altının son 5 yılda yatırımcısına yüzde 471,32 kazandırdığını belirten İslam Memiş, son 10 yılda altın yatırımcısının yüzde 754, son 20 yılda ise yüzde 6 bin 290 kazandığını hesapladı ve ekledi: