İslam Memiş uyardı: Altın daha yükselişine başlamadı! Bu fiyatlardan altın alınır mı satılır mı?

Altının yükselişi durdurulamıyor. Dolar kuru bugüne 17.19 TL seviyelerinde başlarken, Euro 18.4436 TL seviyelerinde başladı. Gram altın güne 1024 liradan başlarken, çeyrek altın ise 1.675 liradan satılıyor. Tabii ki bunlar ekranda gözüken rakamlar. Serbest piyasada ise altın fiyatları ekranda gözükenin çok üzerinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın daha yükselişine başlamadı" deyip yatırımcıları bu fiyatlardan ellerindeki altını satmamaları konsunda uyardı. İslam Memiş, altının son yıllarda yatırımcısına ne kadar kazandırdığını da tek tek hesapladı. İşte İslam Memiş'in altın öngörüleri ve fiyat tahminleri...