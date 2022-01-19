İslam Memiş kritik günü açıkladı! "Bekleyin" dedi 2022 bombasını patlattı
19 Ocak altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Bugün gram altın 790 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş alım yapanları uyardı ve kritik günü açıkladı. İşte piyasalarda son durum...
Altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 790 bin 180 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artarak çarşamba gününü 790 bin liradan tamamladı.
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19 Ocak 2022 gram altın 790 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın da 1309 liradan alıcı buluyor.
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2021'de altın yatırımcısına şok üstüne şok yaşatan altın 2022 yılında yükselecek mi düşecek mi merak ediliyor.
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19 Ocak altın ne kadar?
Gram:790,77
Çeyrek: 1.309,00
Yarım:2.618,00
Cumhuriyet:5.216,00
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