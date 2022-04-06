İslam Memiş 'hemen al' deyip ekledi: Gram altın bu yaz 1.450 lira olacak inancım daha da arttı

Haziran ayında gram altın kaç lira olur?

- (Haziran ayında gram altının ne kadar olur?) Merkez bankaları zor durumda, enflasyon yükseliyor, böyle dönemlerde altın her zaman gözde yatırım aracıdır. Altın fiyatlarının çok gerilemesi ve yükselmesi Merkez Bankaları'nın işine gelmez. Ama baskılamaya he kadar devam edebilirler?