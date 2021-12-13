İslam Memiş, Hazine Bakanı Nureddin Nebati'ye sert çıktı! 'Kahraman olmaya çalışmayın'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ya kahraman olacağım ya da boynu bükük eve döneceğim" dedi. Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok sert cevap ve uyarılar geldi...

Abone ol

"Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Bu model ya tutmazsa?' sorusuna "Ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim" karşılığı verdi. Bu sözlere çok sayıda tepki gelirken, altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Bakan Nebati'ye sert cevap geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan İslam Memiş, "Kahraman olmak için çalışmayın. Bir tane doğru var, doğruyu savunun" dedikten sonra şu uyarıları yaptı:

- Faiz, siyasete alet edilmemeli.

- Piyasanın ayarlarıyla sık oynamayın.

- Piyasa ile inatlaşmayın.

- Rezervlerin satılması çok yanlış.

- Söyleyen çok ancak dinleyen yok.

- Türkiye bunu hak etmedi.