İslam Memiş gram altın için yeni tarih ve rakam verdi! 'Gram altın Temmuz'da 1200 lira olacak'
"Mayıs ayında dolar 15.50 lira olacak" tahmini de tutan İslam Memiş, gram altın için yeni tarih ve rakam verdi. Gram altının Mayıs ayında 980 lirayı bulacağı öngörüsünü sürdüren İslam Memiş, Temmuz ayında ise gram altının 1.200 lira olacağı tahmininde bulundu. İslam Memiş'in Haziran ayında Kabine değişikliği ve sonrasında erken seçim kararı tahmininin tutup tutmayacağı merak konusu...
Dolar ve gram altın yükselmeye başladı. "Nisan alım için final ayı" uyarıları yapan atın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolardaki yükselişi hatırlatıp, "Neden döviz ve emtialar da Nisan’da final yaptığımızı anladınız sanırım" dedi. "Gram altın Mayıs'ta 980 lira" tahmini yapan İslam Memiş, Temmuz ayı için yeni rakam verdi. İslam Memiş, Nisan ayının başlarında "Mayıs ayında dolar 15-15.50 lira olacak" demişti ve yine önceden bildi.
Dolar 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününe 15.30 liranın üzerinde başlarken, Euro da 16.20 liranın üzerinde. Gram altın ise dün 933 lirayı gördükten sonra ONS tarafındaki düşüşle birlikte 905 lira seviyesinden güne başladı. Dolar ve gram altının çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, gram altın için yeni tarih ve rakam verdi.
Gram altın Temmuz'da 1200 TL
İslam Memiş dün gram altındaki yükselişin ardından Twitter hesabından, "Gram altın 933 lira. Neden döviz ve emtialar da Nisan’da final yaptığımızı anladınız sanırım. Ancak gram daha yükselmedi. Temmuz 1.200 Yıl içinde 1.450 Bakalım zaman kimi haklı çıkaracak" dedi.
Mayıs'ta gram altın 980 lira...
İslam Memiş Nisan ayında yaptığı tahminlerde de "Dolar/TL kurunda Mayıs’ta 15-15,50 lira aralığını öngördüğümü önceden belirttim. Hal böyle olunca altın-gümüş gibi değerli metallerin gram bazındaki yükselişte kaçınılmaz olur. Mesela gram altın 960-980 lira aralığı, gümüş gram 12-12,50 lira aralığı"ifadelerini kullanmıştı.