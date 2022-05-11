İslam Memiş gram altın için yeni tarih ve rakam verdi! 'Gram altın Temmuz'da 1200 lira olacak'

Dolar ve gram altın yükselmeye başladı. "Nisan alım için final ayı" uyarıları yapan atın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolardaki yükselişi hatırlatıp, "Neden döviz ve emtialar da Nisan’da final yaptığımızı anladınız sanırım" dedi. "Gram altın Mayıs'ta 980 lira" tahmini yapan İslam Memiş, Temmuz ayı için yeni rakam verdi. İslam Memiş, Nisan ayının başlarında "Mayıs ayında dolar 15-15.50 lira olacak" demişti ve yine önceden bildi.