İslam Memiş gram altın için uyardı! Altın fiyatları tepetaklak olacak bağıra bağıra geliyor

Daha önceki yorumlarında gram altının yıl sonunda 600 liraya kadar çıkacağı tahmininde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba bir çıkış geldi. İslam Memiş, "Altın fiyatları tepetaklak olacak! Bağıra bağıra geliyor" uyarısı yaptı...

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Altın Piyasaları Uzman İslam Memiş, altına ömür biçti. Daha önce defalarca kez "Yılsonuna kadar, 580-600 seviyesine kadar bir yükseliş beklemek gerekir" tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, son tahmininde 1 ay içinde her şeyin tepetaklak olacağını iddia etti. İşte yastık altı yatırımcılarını yakından ilgilendiren İslam Memiş uyarısı...

Gram altına ömür biçti

Gram altına ömür biçen İslam Memiş, flaş tahminiyle yine yatırımcıları şaşkına çevirdi. Gram altın yükselir mi düşer mi sorusuna yanıt arayanların yoluna bir kere daha ışık tutan İslam Memiş, ekim ayında olacakları işaret etti.

Her dakika dalgalanması umut veriyor

Her dakika dalgalanan gram altın fiyatlarının umut vadettiğini söyleyen İslam Memiş, ekim ayında yaşanması muhtemel hızlı yükselişe dikkat çekti. Gram altın ve gümüş gram fiyatı için yeni zirvelere işaret eden İslam Memiş, “ONS tarafında 1770 1765 dolar ve sonrasında tekrar dolar kuru ile yükselen bir gram altın karşımızda olacaktır" yorumunu yaptı.