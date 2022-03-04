İslam Memiş altını doları olanlar beklesin diyor dolar 14 lirayı altın 880 lirayı aştı!
Bugün dolar ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 4 Mart 2022 itibariyle dolar 14 liranın altın 880 liranın üstünde. Elinde altını ve doları olanların kafası karışık. Yükselişi fırsat bilip altını ve doları satmalı mı beklemeli mi? Para ve altın uzmanı İslam Memiş önümüzdeki 2 haftanın kritik olduğunu söyleyip tavsiyeler verdi.
Dolar kuru yeniden 14 liranın üstüne çıkarken gram altının fiyatı da 880 lirayı aştı. 900 lira eşiğine gelen altın ve 14 liranın üstüne çıkan çıktı. Dolar ve altın fiyatlarındaki artışta Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik etkili oluyor. 15-16 Mart tarihlerinde de FED'in faiz kararı bekleniyor. Piyasalardaki belirsizlik ve gerginlik devam ettikçe yatırımcıların kafası da karışıyor. Peki bu dönemde ne yapmalı? Elinde altını ve doları olan nasıl bir pozisyon almalı? İslam Memiş çok önemli tüyolar verdi. Özellikle önümüzdeki 1-2 haftalık sürece elinde kripto parası, dolar ve altını olanlar için tavsiyelerde bulundu. İşte son altın ve dolar rakamları ile İslam Memiş'in önerileri:
Altın fiyatları : 4 Mart 2022 cuma gününe altın fiyatları yine yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 880 lira eşiğini geçerek 883 lirayı gördü. Çeyrek altın 1.444 liradan, yarım altın 2.889 liradan, cumhuriyet altını ise 5.760 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişte Rusya Ukrayna müzakere masasından beklenen barış haberinin gelmemesi etkili oldu. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcının altına yönelişini artırdı.
Dolar - euro kaç lira : Rusya Ukrayna savaşı kadar 15-16 Mart'taki FED'in faiz artırım toplantısı da piyasaları etkiliyor. Dolar kuru sadece Türkiye'de değil uluslararası piyasalarda da yükselişe geçti. 14 liranın altında dolar kuru cuma gününe yükselişle başladı ve kur 14.20'yi aştı. Euro 15.67 liradan işlem görüyor. Peki bu süreçte yatırımcı altına mı dolara mı yönelmeli? Yükselişi fırsat bilip elindeki altını satmalı mı? Para ve altın uzmanı İslam Memiş çok önemli tüyolar verdi. İşte altını, doları, kripto parası olanların yapması gerekenler:
-Piyasaların belirsiz bir döneme girmesi istikrarın bozulmuş olması fiyatlarda günlük ve haftalık bazda sert dalgalanmalara neden olacak. Hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında hem kripto paralar hem borsada herhangi bir yön kırılımından bahsetmek mümkün değil. Böyle süreçlerde yatırımcıların piyasayla mümkün olduğunca inatlatmaması gerekir.