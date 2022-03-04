İslam Memiş altını doları olanlar beklesin diyor dolar 14 lirayı altın 880 lirayı aştı!

Dolar kuru yeniden 14 liranın üstüne çıkarken gram altının fiyatı da 880 lirayı aştı. 900 lira eşiğine gelen altın ve 14 liranın üstüne çıkan çıktı. Dolar ve altın fiyatlarındaki artışta Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik etkili oluyor. 15-16 Mart tarihlerinde de FED'in faiz kararı bekleniyor. Piyasalardaki belirsizlik ve gerginlik devam ettikçe yatırımcıların kafası da karışıyor. Peki bu dönemde ne yapmalı? Elinde altını ve doları olan nasıl bir pozisyon almalı? İslam Memiş çok önemli tüyolar verdi. Özellikle önümüzdeki 1-2 haftalık sürece elinde kripto parası, dolar ve altını olanlar için tavsiyelerde bulundu. İşte son altın ve dolar rakamları ile İslam Memiş'in önerileri: