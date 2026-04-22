BIST 14.448
DOLAR 44,92
EURO 52,80
ALTIN 6.875,77
HABER /  GÜNCEL

İŞKUR müdürü Özdemir Aktaş görevinden alındı

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aygül Doku’nun daha önce yayımlanan videosunda adını verdiği İŞKUR Müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı.

Abone ol

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'nun ortaya çıkan videosunda adını verdiği İŞKUR müdürü Özdemir Aktaş görevinden alındı.

TV100'de yer alan habere göre Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku 2021 yılında çektiği videoda, "Bakın ben tam 700 gündür kızkardeşimin nerede olduğunu bilmiyorum. Sen değil miydin Özdemir Aktaş 'Senin kardeşin intihar etti, Tuncay Sonel'e güven, kız kardeşinin bedenini verecek" diyen?" diye seslenmişti.

ESKİ VALİ TUTUKLANDI

Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.Tuncay Sonel’in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeden ilginç detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri olan Gülistan Doku’ya ait sim kartın neden adli birimlere teslim edilmediği sorusuna Sonel, "hız kazanmak" savunmasıyla cevap verdi. Sonel, ifadesinde, "Valilik binasından çıkarken Aygül Doku’yu ağlarken gördüm. Bana 'Sayın Valim bir sim kart var, savcıya ulaşamıyorum, almıyorlar' dedi. Ben de insani mülahazalarla aldım. Arama kurtarma yoğun devam ettiği için konum bilgisine hızlıca bakılması amacıyla, Ankara’da teknik bilgisine güvendiğim Gökhan komisere gönderdim" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
