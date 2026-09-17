İŞKUR Gençlik Programı için başvuru bekleyişi! 2026-2027 başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 akademik yılının başlamasıyla İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversite öğrencilerinin gündemine girdi. “İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı?”, “2026 başvuruları ne zaman başlayacak?”, “Kimler başvurabilir?” ve “İŞKUR Gençlik Programı ne kadar ödeme yapıyor?” gibi sorular araştırılıyor. 16 Eylül itibarıyla bütün üniversiteleri kapsayan tek bir merkezi başvuru takvimi açıklanmadı. Peki ilanlar nasıl açılacak, öğrenciler başvurularını nereden yapacak? İşte ayrıntılar.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için Türkiye genelindeki bütün devlet üniversitelerini kapsayan ortak bir başvuru tarihi henüz açıklanmadı. İŞKUR Gençlik Programı üniversitelerle iş birliği içinde yürütüldüğü için ilanlar üniversite ve program bazında farklı tarihlerde açılabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını da takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dönemde başvuruların üniversitelerin akademik takvimleri ve açılan programlara göre başlaması bekleniyor. Önceki eğitim döneminde de üniversiteler farklı tarihlerde ilan yayımlamıştı. Bu nedenle 2026-2027 için “tüm Türkiye’de başvurular şu gün başlayacak” şeklinde kesinleşmiş tek bir tarih bulunmuyor. Yeni ilanların özellikle akademik dönemin başlamasıyla birlikte eylül sonu, ekim ve kasım döneminde yoğunlaşması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Program ilanları açıldığında başvuru işlemleri İŞKUR’un elektronik sistemleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öğrencilerin öncelikle İŞKUR kaydının bulunması gerekiyor. Açılan programlar İŞKUR Gençlik Platformu ve e-Şube üzerinden takip edilebilecek. Üniversiteler de kendi kontenjanları, başvuru tarihleri ve uygulama takvimlerini ayrıca duyuracak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilere yönelik uygulanıyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri gerekli şartları taşımaları halinde programa katılabiliyor. Öğrencinin aktif öğrenci statüsünde bulunması gerekiyor. Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydını donduran veya pasif durumda bulunan öğrenciler programdan yararlanamıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR?

İŞKUR’un güncel program bilgilerinde katılımcılara çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Öğrenciler programa haftada 1 ila 3 gün arasında katılabiliyor. İŞKUR’un güncel hesaplamasına göre aylık gelir, katılım gününe bağlı olarak 6.875 TL ile 19.250 TL arasında değişebiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDA HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞILIYOR?

Program öğrencilerin eğitim hayatını aksatmayacak şekilde kısmi ve esnek olarak uygulanıyor. Katılımcılar haftada en fazla 3 gün görev yapabiliyor. Günlük program süresi 7,5 saat olarak uygulanıyor. Böylece öğrencilerin ders programlarıyla çalışma günlerini birlikte sürdürebilmesi hedefleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDA HANGİ İŞLER YAPILIYOR?

Programda öğrencilere sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, sosyal ve kültürel çalışmalar, akademik ve idari destek, toplumsal hizmet, öğrenci gelişimi, dijital dönüşüm ve inovasyon gibi farklı alanlarda görev verilebiliyor. Güncel uygulamada yaklaşık 30 farklı alanda görev imkânı bulunuyor. Tehlikeli işler ve temizlik faaliyetleri ise program kapsamının dışında tutuluyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN KAÇ ÖĞRENCİ YARARLANDI?

İŞKUR’un güncel verilerine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında program kapsamında 1.306 program yürütüldü ve 133 bin 428 üniversite öğrencisi uygulamadan yararlandı. Yeni eğitim döneminde de programın devlet üniversiteleriyle yapılacak iş birlikleri doğrultusunda devam etmesi planlanıyor.