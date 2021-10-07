İŞKUR duyurdu! 130 bin kişi alınacak

TÜRKİYE İş Kurumu, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. Kurum'un açık iş listesinde, acil tıp teknisyeni, ahşap boyama elemanı, akaryakıt satış elemanı, bilgisayar kurulum bakım elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi gibi meslekler yer alıyor.

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İstihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İŞKUR 9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bin istihdam yaratarak rekora imza attı. İş arayanlar Kurum aracılığıyla özel sektöre yerleştirilirken, açık işler listesinde makine mühendisinden bilgisayarlı makine kullanıcısına bekçiden banka müşteri temsilcisine kadar hem beyaz hem de mavi yakalılar için fırsat imkanı bulunuyor.

En yüksek personel alımı ve eleman sayısı artışı sağlıkta

Gelecek yıl 1 milyon 170 bin istihdam yaratılması hedeflenirken yeni iş kapıları açmak için gelecek yıl da 20 koldan prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak. İstihdamı hem artırmak hem de korumak için "Artı istihdam, istihdama dönüş prim desteği, 5 puanlık prim indirimi, engelli istihdam teşviki, ilave 6 puanlık prim indirimi, genç girişimci teşviki, sosyal hizmetlerden yararlanan çocukların istihdamı" başta olmak üzere yirmiye yakın başlıkta destek sağlanıyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bu yıl teşvikli yatırımlara istihdam desteği kapsamında, işçi başına aylık olarak en az altıncı bölgede 1234 lira, diğer bölgelerde de 733 lira teşvik uygulanıyor. Son bir yılda istihdamda en yüksek artış sağlık hizmetleri, bina inşaatı, konaklama, perakende ticaret, giyim eşyaları imalatında yaşandı.

130 bin açık iş ilanı bulunuyor

İŞKUR aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı, girişimcilik eğitim programları binlerce gence, kadına iş kapısı açarken, işverenin de nitelikli eleman bulmasını sağlıyor. İş Kanunu'na göre çalıştıracak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. İşçi alım ilanları Kurum'un internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde yayımlanıyor. Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık işte, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.

İşte alım yapılacak alanlar

Kurum'un açık iş listesinde, "Acil tıp teknisyeni, ahşap boyama elemanı, akaryakıt satış elemanı, aşçı, kaynakçı, ayakkabı imalatçısı, beden işçisi, bekçi, bilgisayar donanım, teknoloji teknikeri, bilgisayar kurulum bakım elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, elemanı, gıda mühendisi ve teknikeri, tekstilde kalite kontrolcü, konfeksiyon işçisi, makine mühendisi, lojistik eleman, makineci (dikiş), mekanik bakım onarımcısı, bankada müşteri temsilcisi, ön muhasebeci" gibi meslekler yer alıyor.