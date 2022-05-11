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İSKİ'nin su borusu patladı gökyüzüne kadar fışkırdı İstanbul'da 5 ilçede sular kesildi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 5 ilçenin suları İSKİ'nin borusunun patlaması yüzünden kesildi. Başakşehir Bahçeşehir ile Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su kameralar yansırken patlama sonucu yollar göle dönerken bazı araçlar yürümekte zorluk çekti.

Başakşehir Bahçehir ile Yeşilkent Mahallesi arasında bağlantı yolundaki kavşakta İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu su metrelerce yükseğe fışkırtı. Kavşakta yollar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Su nedeniyle Isparta Kule ile Yeşilkent istikametine giden yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Oluşan vantuz arıza nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

Trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler ise, “İstanbul’un durumu bu, 2 saattir yoldayız. Kuyruk Beylikdüzü’ne kadar ulaşmış” diye tepki gösterdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından su kesilirken, arıza onarım çalışmaları devam ediyor.

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