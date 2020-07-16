BIST 118.808
DOLAR 6,86
EURO 7,81
ALTIN 396,48
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban Rahmettir

İSKİ'den su fiyatlarına zam

İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulu'nda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Abone ol

İSKİ tarafından hazırlanan su zammı teklifi İBB Meclisi'nin 16 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi. Toplantıda, İSKİ tarafından yüzde 35 olarak önerilen zam oranı bir yıllık TÜFE oranıyla sınırlı tutulması uygun görüldü.Yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zamma ilişkin rapor mecliste oybirliği ile kabul edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
18 ülkede 329 Türk mimari eserini kiliseye çevirdiler
İngiltere'den Rusya'ya çok ağır koronavirüs suçlamaları
Avrupa Şampiyonu Van şehidimizin yürek burkan hikayesi
Azerbaycan Ermenistan çatışmasında Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu
Bakan Varank yerli otomobil fabrikası temelinin atılacağı tarihi açıkladı
HDP'li Garo Paylan konuştu: Ayasofya'da çan çalınsın ayin yapılsın
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ikinci kez federal bir mahkum idam edildi
Muğla'da Kıbrıs Gazisi başından vurulmuş halde bulundu
CAS'ta Trabzonspor'un itirazına ilişkin duruşma yapıldı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 45 kişi hayatını kaybetti
Bolu liseleri taban puanları 2020 yüzdelik dilim 2020-2021 lise yüzdelik dilimleri
Yorumlar 3 yorum