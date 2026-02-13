İSKİ tabloyu paylaştı! İstanbul'da barajlarda son durum...
İstanbul’da etkili olan yağışlar, su rezervlerine sınırlı da olsa katkı sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 13 Şubat 2026 tarihinde açıklanan verilere göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı düne göre yüzde 0,32 arttı. İşte İSKİ günlük doluluk oranı verileri...
İstanbul’da baraj doluluk oranları, Şubat ayında etkili olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Ocak ayında kritik seviyelere kadar gerileyen su rezervleri, son yağışların ardından toparlanma sürecine girdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 13 Şubat 2026 tarihli güncel verilere göre, megakentte barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,4 olarak ölçüldü. Son 24 saatlik süreçte doluluk oranında yüzde 0,32’lik artış kaydedildi.
HANGİ BARAJDA DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İSKİ’nin paylaştığı tabloya göre bazı barajlarda yükseliş dikkat çekerken, bazı bölgelerde doluluk oranları halen kritik seviyelerde bulunuyor. Özellikle Ömerli ve Elmalı barajlarındaki artış İstanbul’un su rezervleri açısından olumlu bir tablo ortaya koydu.
13 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %53,57
Darlık Barajı: %56,86
Elmalı Barajı: %93,12
Terkos Barajı: %23,76
Alibey Barajı: %32,69
Büyükçekmece Barajı: %27,2
Sazlıdere Barajı: %23,87
Istrancalar Barajı: %71,45
Kazandere Barajı: %15,19
Pabuçdere Barajı: %12,91