İSKİ tabloyu paylaştı! İstanbul'da barajlarda son durum...

HANGİ BARAJDA DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

İSKİ’nin paylaştığı tabloya göre bazı barajlarda yükseliş dikkat çekerken, bazı bölgelerde doluluk oranları halen kritik seviyelerde bulunuyor. Özellikle Ömerli ve Elmalı barajlarındaki artış İstanbul’un su rezervleri açısından olumlu bir tablo ortaya koydu.