İSKİ kazısında tarihi keşif! Fatih'te Bizans dönemine ait kalıntı bakın Haliç'in neresi

Haliç...

Asal, "Bu durum bize de bir yandan sürpriz oldu. Bir yandan da olmadı. Öncelikle bu kalıntılar nedir diye biz de bir inceledik. Yapının görüntüsü itibariyle muhtemelen Bizans dönemine ait Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik. Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde" dedi.