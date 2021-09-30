İskenderun'da dehşete düşüren olay! Anne ve iki çocuğu zehirlenerek öldürüldü baba kayıplara karıştı
İSKENDERUN'da Turgay Mert, eşi ve ve çocuklarına telefonla ulaşamadığını belirterek komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Aile yakınlarıyla eve giren polis dehşete kapıldı. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu. İhbarı yapan baba Turgay Mert kayıplara karıştı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) evde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.
Korkunç olay dün ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.
Kapıyı açan olmayınca polis arandı
Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3’üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı.
Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert’in öldüğü belirlendi. Anne ve iki çocuğunun ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.