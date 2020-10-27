İskenderun'da bir orman yangını daha çıktı! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
HATAY'da, bu sabah bir yangının kontrol altına alındığı İskenderun ilçesinde farklı bir mahallede de orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Hatay'da İskenderun'a bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alındı.
İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan, çevredeki evleri de tehdit eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gidiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, tüm programlarını iptal ederek Hatay'daki yangın bölgesine geçiyor" denildi.