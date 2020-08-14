Isıtılınca bu 7 yiyecek zehirliyor! Ispanak da var profesör açıkladı
Pişirildikten sonra tekrar ısıtılarak yenen bazı gıdalar zehirlenmeye yol açıyor. Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer bu yiyecekleri listeledi. Ispanak da bu listede yer alıyor.
Birçok yiyecek, tekrar ısıtıldığında toksin yaymaktadır. Bu sebeple, bu yiyecekleri ikinci kez ısıtarak yememeniz gerekiyor. Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer, FOX TV'deki Çağla Şikel'in programında ısıtılanca zehirleyen 7 yemeği açıkladı. Bu yiyecekler arasında en şaşırtıcı olanı ıspanak oldu. Özellikle bir çok anne sağlıklı olduğu için çocuklarına ıspanak yedirmeye özen gösteriyor. Ancak ortaya çıktı ki ısıtılan ıspanak yarar değil zarar veriyor. Peki ısıtılınca zehirleyen 7 yiyecek hangisi? İşte profesörün açıkladığı liste:
Isıtıldığında zehirlenmeye yol açan yiyecekler listesinde mutfaklarda sıkça kullanılan patates, tavuk ve ıspanak da yer alıyor. Patatesin ısıtılıp tüketilmemesi gereken yiyeceklerden bir farkı daha var. Diğer yiyecekler oda sıcaklığında soğumaya bırakılabiliyor. Ancak patates için bunu yapmayın. Prof. Mehmet Murat Tuncer, patates yemeğinin pişirildikten hemen sonra tüketilecek kısmının ayrılarak kalan kısmının buzdolabında soğumaya bırakılması gerektiğini söylüyor. Patates oda sıcaklığında soğumaya bırakıldığında zehirleyecek bakteriler üretiyor.
Mantar : Mantar ikinci kez ısıtıldığında işe yaramaz hale geliyor. Soğuk tüketin, ısıtmadan yiyin.
Yumurta: Bazı soslarla karıştırılarak kullanılırsa veya ikinci gün tekrar ısıtılıp yenilirse zarardır. Soğuk haliyle tüketebilirsiniz.