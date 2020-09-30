İşini duyanlar şaşkına döndü! Gençlere adeta taş çıkartıyor

"15 yıldır Büyükada’da ormanları gözetliyorum, çocuklarım kule de büyüdüler"

Büyükada yangın gözetleme kulesinde çalışan Hatun Aydın, “Yaklaşık 15 yıldır Büyükada’da yangın gözetleme kulesinde çalışıyorum. Saat 09.00’da başlayarak 21.00’ a kadar gece ve gündüz olmak üzere nöbetleşerek gözetleme yapıyoruz. Ormanlarda bir duman gördüğümüzde bölge şefimizin bilgisi dahilinde hızlı bir şekilde Merkeze bildiriyoruz. Yangının büyüklüğüne göre ilk müdahale aracını yönlendiriyoruz. Rüzgarın yangına etkisini göz önünde bulundurarak Merkeze bilgileri aktarıyoruz. Anadolu yakasında bu yaz çok fazla yangın çıktı. Dumanı ilk gördüğümüzde Merkeze haber verdik ve karşı yakanın ekipleri yangına müdahale ettiler. Eskiden önceleri çocuklarım ile bu kulede kalarak nöbet tutuyorduk, onlar büyüdüler. Belirlenen saate göre yakın olan evimizden gelerek gözetleme çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.