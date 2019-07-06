İşinden istifa etti fidan dikmeye başladı

Hayatta iz bırakmayı planlıyor

Bunun sebebi ise mülkiyet duygusunu ortadan kaldırmaktır. Çünkü insanlar bir şeye sahip değilse bunun derdine de düşmüyor. Her şeyimi bağışladım ve sırt çantamla yola çıktım. Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. 81 ili ve dünya başkentlerini gezerek ormanlarını kurmayı hayal ediyorum. Yavaş yavaş da hayallerime kavuşuyorum. Bugün Bitlis'teyim.