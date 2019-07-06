İşinden istifa etti fidan dikmeye başladı
29 yaşındaki genç arkeolog işinden istifa edip fidan dikmeye başladı.
Asıl mesleği arkeolog olan Yunus Emre Karaca, "Dünya Barış Ormanları" projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip Bitlis'e fidan dikmeye gitti. Amacının farkındalık olduğunu söyleyen Karaca, kıyafetlerini Kızılay'a, kitaplarını kütüphaneye bağışladı.
Fidan dikimi sonrası projeye ilişkin gazetecilere bilgiler veren Karaca, Bitlis’e ilk defa geldiğini ve vatandaşların kendisini çok güzel karşıladığını belirtti. Bitlis Belediye Başkanlığının da kendisine destek verdiğini belirten Karaca, “İnşallah buradan dünya barışına bir ses vermiş oluruz ve insanlar bu farkındalığın amacına ulaşmasına yardımcı olur” dedi.
Kendisinin asıl mesleğinin arkeolog olduğunu ifade eden Karaca, sözlerine şöyle devam etti. “Ben bir arkeologum. Amacım bir farkındalık oluşturmak. Bu yola çıkmadan tüm kıyafetlerimi Kızılay’a, kitaplarımı ise Türk Halk Kütüphanesine bağışladım.
Hayatta iz bırakmayı planlıyor
Bunun sebebi ise mülkiyet duygusunu ortadan kaldırmaktır. Çünkü insanlar bir şeye sahip değilse bunun derdine de düşmüyor. Her şeyimi bağışladım ve sırt çantamla yola çıktım. Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. 81 ili ve dünya başkentlerini gezerek ormanlarını kurmayı hayal ediyorum. Yavaş yavaş da hayallerime kavuşuyorum. Bugün Bitlis'teyim.