Işın Karaca'nın yeni paylaşımına yorum yağdı! Photoshop'u abartınca...
Sanat camiasının en güçlü kadın seslerinden biri olan Işın Karaca sosyal medya paylaşımları ile olay yaratıyor. Sevilen şarkıcı yeni albüm müjdesini verdi.
Ünlü sanatçı Işın Karaca, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla fit görünümünü sergiledi ve büyük kilo kaybını duyurdu. Ayrıca, 23.01.2026 tarihinde yeni albümünün çıkacağını müjdeledi. Bir süre önce 130 kilodan 59 kiloya düşen Karaca, zayıflama sırlarını da paylaştı. Yeni albümü ile ilgili görüşler ise ayrıldı. Kimi takipçileri sanatçının son halini beğenirken, bazıları fotoğrafların aşırı photoshoplu olduğunu düşündü.
Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Işın Karaca, son dönemde yaşadığı büyük kilo kaybı ile gündeme oturdu. Altın rengi kostümüyle tahtta verdiği pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" diyerek yeni şarkısının tarihini duyuran sanatçı, hem hayranlarını heyecanlandırdı hem de takipçilerini ikiye böldü. Işın Karaca, sosyal medya hesabından "23.01.2026 #Newalbum 25. Yıl Özel Hit VS Hit The Remix's" Müjdesini verdiği yeni albümü ile ilgili görüşler ayrıldı. Kimi takipçileri sanatçının son halini çok beğenirken, bazıları ise fotoğrafların aşırı photoshoplu ve gerçeklikten uzak olduğunu düşündü.
Sanatçının fit görüntüsünü alkışlayanlar yeni albümünü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirirken, bazı takipçileri ise bu pozlarına "Vurmuş shopun dibine, yüzünüze ne oldu?" gibi yorumlar yaptı.