Işın Karaca'nın yeni paylaşımına yorum yağdı! Photoshop'u abartınca...

"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" diyerek yeni şarkısının tarihini duyuran sanatçı, hem hayranlarını heyecanlandırdı hem de takipçilerini ikiye böldü. Işın Karaca, sosyal medya hesabından "23.01.2026 #Newalbum 25. Yıl Özel Hit VS Hit The Remix's" Müjdesini verdiği yeni albümü ile ilgili görüşler ayrıldı. Kimi takipçileri sanatçının son halini çok beğenirken, bazıları ise fotoğrafların aşırı photoshoplu ve gerçeklikten uzak olduğunu düşündü.