Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'dan olay açıklama! 'Rahatsız olursam, rahatsız ederim'
Tuğrul Odabaş’dan boşanan Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan aylar sonra ortaya çıktı tehditler savurdu.
Işın Karaca’yla evliliği sona eren Tuğrul Odabaş’ın ünlü şarkıcının kızı Mia’nın fotoğrafını “Seni seviyorum kızım” notuyla paylaşması, minik kızın babası Sedat Doğan’ı çıldırttı. Doğan, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla Odabaş’a seslendi.
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Işın Karaca’yla 3 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan Tuğrul Odabaş, ünlü şarkıcının küçük kızı Mia’yı kendi kızı gibi benimsediğini söylemişti.
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Odabaş önceki gün Mia’yla çektirdiği bir fotoğrafı “Seni seviyorum kızım” notuyla Instagram hesabında yayınladı. Bu paylaşım, Mia’nın gerçek babası Sedat Doğan’ı çılgına çevirdi.
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Işıkları kapatırım
Uzun süredir yurtdışında yaşayan Sedat Doğan, sosyal medyada bir video yayınlayarak Türkiye’ye dönüş yolunda olduğunu duyurdu ve Tuğrul Odabaş’a seslendi.
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