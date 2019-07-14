Işın Karaca'dan tıklanma tepkisi 25 yıldır ünlüyüm başıma vurmadı
Aydın'ın Didim ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıkan şarkıcı Işın Karaca, hayranlarını iki saat boyunca coşturdu. Ardından ünlülerin tıklanma yarışı ile ilgili konuştu.
Didim'deki bir otelde sahneye çıkan Işın Karaca'nın konserine otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Gri kostümüyle sahneye çıkan Karaca konserine, ABD'li şarkıcı Whitney Houston'ın 'I Wanna Dance With Somebody' isimli parçasıyla başladı. Karaca, konserinde çoğunluğu İngilizce şarkılardan oluşan repertuvara ağırlık verdi.
Görsel bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu ifade eden Işın Karaca, "25 yıldan beri bir şeylerden ödün vermeden müzik yapmak için hiç durmadan çalışıyoruz, gönlümüzce müzik yapıyoruz. Bugünkü şartlarda gönlümüzce müzik yapmak zor bir şey. Kışa bir görsel albüm gelecek. 25 yıl boyunca aynı yerde durabilmek de büyük bir özveri gerektiriyor. Şimdi de arkadaşlarımla yeni albümle, müzik yapmanın zevkine varacağım" diye konuştu.
Sanat dünyasında yaşanan 'internette en çok ben tıklandım' polemikleri hakkında da konuşan Işın Karaca, sahte tıklanmalara savaş açtığını söyledi.
Karaca, "Bu, dün başladığım bir savaş değil. Ben haset, kıskanç değilim. Kimsenin geldiği yerde gözüm yok. 25 yıldır zaten ünlüyüm. Bu ün hiçbir zaman başıma vurmadı, vuramaz." dedi.