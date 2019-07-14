Işın Karaca'dan tıklanma tepkisi 25 yıldır ünlüyüm başıma vurmadı

Görsel bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu ifade eden Işın Karaca, "25 yıldan beri bir şeylerden ödün vermeden müzik yapmak için hiç durmadan çalışıyoruz, gönlümüzce müzik yapıyoruz. Bugünkü şartlarda gönlümüzce müzik yapmak zor bir şey. Kışa bir görsel albüm gelecek. 25 yıl boyunca aynı yerde durabilmek de büyük bir özveri gerektiriyor. Şimdi de arkadaşlarımla yeni albümle, müzik yapmanın zevkine varacağım" diye konuştu.