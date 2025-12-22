Işın Karaca'dan açlık itirafı! Baş etmek için bakın ne yapıyormuş...
30 kilo vererek iğne ipliğe dönen Işın Karaca, son haliyle objektiflere takıldı. Aralıklı oruç yaparak kilo verdiğini söyleyen Karaca açlıkla nasıl mücadele ettiğini açıkladı.
Son dönemde verdiği dikkat çeken ünlü sanatçı Işın Karaca, sahne performansları kadar yeni görüntüsüyle de konuşuluyor.
"TESCİLLİYDİM"
Son yaptığı açıklamada "Ben tescilli şişkoydum" diyen Işın Karaca, "130 kilo ile başladım. Şu an 59 kiloyum." dedi. Karaca devamında, nasıl zayıfladığını şöyle anlattı:
"AYRAN VE KEFİR İÇİYORUM"
"Biz başka sistem denedik, vücudu şoka soktuk. Günde bir kere yemek yiyorsun konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Can da 20 kilo verdi. Çok acıktım diyelim, dişimi fırçalıyorum kesiyor. Kendi içimde yaptığım şeyler. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum."
Öte yandan Işın Karaca, İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşti. Şarkıcı iş dışında İstanbul'a pek gelmiyor.
IŞIN KARACA KİMDİR?
Işın Karaca, 7 Mart 1973’te Londra’da doğmuş Türk şarkıcı, müzikal oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olan Karaca, çocukluk yıllarını İngiltere ve Kıbrıs arasında geçirdi. Profesyonel müzik kariyerine vokalistlik yaparak başlayan sanatçı, Sezen Aksu’nun uzun süre vokalistliğini üstlenerek geniş kitleler tarafından tanındı.