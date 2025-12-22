Işın Karaca'dan açlık itirafı! Baş etmek için bakın ne yapıyormuş...

"AYRAN VE KEFİR İÇİYORUM"

"Biz başka sistem denedik, vücudu şoka soktuk. Günde bir kere yemek yiyorsun konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Can da 20 kilo verdi. Çok acıktım diyelim, dişimi fırçalıyorum kesiyor. Kendi içimde yaptığım şeyler. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum."

Öte yandan Işın Karaca, İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşti. Şarkıcı iş dışında İstanbul'a pek gelmiyor.