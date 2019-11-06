Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'tan ani boşanma kararı! Ayrılık nedeni de belli oldu
Şarkıcı Işın Karaca ile 3 yıl önce evlendiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'ın bugün apar topar boşanacağı öğrenildi.
Işın Karaca, bu evliliğinden de aradığını bulamadı. Çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 2016 yılında hayatını birleştirmeye karar veren Işın Karaca, görüş farklılıkları nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi.
Boşanma kararından önce Tuğrul Odabaş'ın, Işın Karaca ile evden ayrıldığı da ortaya çıktı. Hatta Işın Karaca'nın da bu sebeple mahkemeye başvurduğu söyleniyor. Ancak çift, anlaşmalı olarak boşanacak.
Fotoğraflar silinmedi: İkilinin bugün Çağlayan Adliyesi'nde boşanacağı öğrenildi. Öte yandan Tuğrul Odabaş’ın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi de dikkat çekti.
Aile olmanın şahaneliği: Karaca, 9 Eylül tarihinde ise eşinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:
- "Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız."