Işın Karaca ünlü isimler hakkında söyledikleriyle ağızları açık bıraktı onları hedef aldı
Önceki gün sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Metropol İstanbul'da görüntülenen ve ve erdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı Işın Karaca, bazı meslektaşlarını hedef aldı.
Önceki gün şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Karaca, zayıflığıyla dikkatlerden kaçmadı.
"‘Neden ünlüler bilmiyorum"
Işın Karaca "playback yapan sanatçı değildir" cümlesiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Aracımızda radyo dinlerken şarkıcıların yüzde 80'ini tanımadığımı fark ettim. Eskiden playback yapanlara gülüyordum. Şimdi playback kolay para kazanmanın yolu oldu. Artık ne yaparak ünlü olduklarını bilmediğimiz bir kesim var." diye açıkladı.
Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba" dedi.
"Yemezsen verirsin"
"Son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.