Işın Karaca taciz mesajını ifşa etti 'İnsanlık kalmamış' sözleriyle sitem etti

Işın Karaca, sosyal medyadan kendisine gelen taciz mesajını ifşa ederek sert sözlerle mesajı isyan etti.

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yaşadığı aşk ve geçtiğimiz günlerde koronavirüs günleri sebebiyle maddi zorluk yaşamaya başladığına dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Işın Karaca, bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi. 

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Salgın hastalık sebebiyle ailesiyle ve sevgilisiyle birlikte Urla'da gönüllü karantina altında olan Işın Karaca, birçok ünlü gibi sosyal medyadaki aktifliğini artırdı. Gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini Instagram'dan anlatmaya başladı.

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Geçtiğimiz gün ise Işın Karaca'nın bir sosyal medya paylaşımı herkesin dikkatini çekti, Karaca'yı ise çileden çıkardı.

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Ünlü şarkıcı kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti. Işın Karaca, "Bu nedir yahu! Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya taciz... Siz kimsiniz? Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.

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