Işın Karaca kaza geçirdi! Hastane odasından yaptığı paylaşım endişelendirdi

Sanatçı Işın Karaca, yaşam tarzını değiştirip toplam 31 kilo vererek son zamanlarda herkesin dikkatini üzerine çekti. Işın Karaca, sahnede ikinci kez talihsiz kaza yaşadı, düştü. Daha önce bir kere daha ayak bileğini inciten sanatçı bu kez de kendini hastane odasında, bacağını da alçıda buldu. Karaca, son durumunu sosyal medya hesabından duyurarak talihsiz bir kaza geçirdiğini takipçileriyle paylaştı.