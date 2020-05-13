Işın Karaca Burcu Kara Murat Dalkılıç sitem etti AVM kuyrukları çıldırttı
Burcu Kara, Murat Dalkılıç ve Işın Karaca, koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde açılan AVM'lerdeki bekleyenleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Sitemlerini sosyal medyadan dile getirdiler.
Dünyayı sarsan Covid-19 salgını Türkiye'de de birçok can aldı fakat zirveyi görmenin ardından hem vakalar hem de vefat sayıları giderek azalmaya başladı. Devam eden salgın süresince evlere kapananlar maddi açıdan zorlu günler geçirdi. Sürecin başarılı yönetimi vakaları ve ölümleri azaltınca yavaş yavaş normalleşmeye gidilmeye başlandı. Normalleşme kapsamında ise kapalı olan AVM'ler açılmaya başladı.
AVM'lerin açılmasıyla ise şimdiye kadar evlerde oturanlar bir anda sokağa çıktı ve alışveriş merkezlerine girmek için metrelerce kuyruk oluşturdular. Yalnızca bir buçuk ay kapalı kalan AVM'lerin önleri sosyal mesafe kuralına uymayan birçok insanla doldu taştı.
Bu durum birçok kişinin ''Biz boşuna mı evlere kapandık?'' diye sorgulamasına neden olurken ünlü isimler de AVM'ler önünde oluşan kuyrukları görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Sosyal medya hesapları üzerinden bu duruma sitem ettiler.
Görüntülerden tedirgin olan oyuncu Burcu Kara, sitemini şu sözlerle dile getirdi:
''Bu kadar acil ne olabilir hayatınızı riske atacak kadar? Asıl sizin yüzünüzden işinden, hayatından vazgeçip sabırla evde bekleyen, oturanların hayatı ne olacak?''