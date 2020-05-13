Işın Karaca Burcu Kara Murat Dalkılıç sitem etti AVM kuyrukları çıldırttı

Dünyayı sarsan Covid-19 salgını Türkiye'de de birçok can aldı fakat zirveyi görmenin ardından hem vakalar hem de vefat sayıları giderek azalmaya başladı. Devam eden salgın süresince evlere kapananlar maddi açıdan zorlu günler geçirdi. Sürecin başarılı yönetimi vakaları ve ölümleri azaltınca yavaş yavaş normalleşmeye gidilmeye başlandı. Normalleşme kapsamında ise kapalı olan AVM'ler açılmaya başladı.