Işın Karaca Bodrum'da kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile öyle bir halde yakalandı ki...
Şarkıları ve güçlü sesiyle kendinden sıkça söz ettirmeyi başarak Işın Karaca, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimler arasında yer alıyor. Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da tatil yapan Karaca, kameralara fena şekilde yakalandı.
Güçlü sesiyle yerleri titreten 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, bir süredir aşk yaşadığı kendinden 20 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yazın tadını çıkarmak için Bodrum'a tatile gitti. Güneşlendikleri esnada sarmaş dolaş halleriyle kameralara yakalanan Işın Karaca'nın o fotoğrafı şok etti...
Işın Karaca, Kurban Bayramı'nın ilk günü Bodrum'da verdiği konserde şarkılarını mekanı dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Kendi parçalarının yanı sıra Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a, Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e kadar arabeskin 'baba'ları olarak bilinen isimlerin eserlerini de seslendiren sanatçı, sesi ve sahne performansıyla alkış aldı.
Siyah beyaz midi elbise tercih eden ve 40 km hızla esen rüzgara rağmen iki saat boyunca sahnede kalan 49 yaşındaki popçu, ‘Sen Ben Aşk’ albümünün ikinci klip çalışmasına başladığını ve çok yakında sürpriz bir şarkıyla sevenlerini şaşırtacağını söyledi.