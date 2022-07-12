Işın Karaca Bodrum'da kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile öyle bir halde yakalandı ki...

Siyah beyaz midi elbise tercih eden ve 40 km hızla esen rüzgara rağmen iki saat boyunca sahnede kalan 49 yaşındaki popçu, ‘Sen Ben Aşk’ albümünün ikinci klip çalışmasına başladığını ve çok yakında sürpriz bir şarkıyla sevenlerini şaşırtacağını söyledi.