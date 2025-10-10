Işın Karaca 31 kilo verdi, son haliyle herkesi dumura uğrattı!

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, hem yaşam tercihi hem de fiziksel dönüşümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşıp İzmir'in sakin ilçesi Urla'ya yerleşmişti. Doğayla iç içe bir yaşam süren Karaca, yeni düzeninde hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilendi.