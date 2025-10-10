Işın Karaca 31 kilo verdi, son haliyle herkesi dumura uğrattı!
Şarkıcı Işın Karaca bir süredir verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Karaca yakın zamanda 7 kilo daha vererek toplamda 31 vermiş oldu. 59 kiloya ulaşan sanatçının son hali görenleri şaşkına döndürdü.
Türk müziğinin güçlü sesleri arasında ilk sıralarda yer alan Işın Karaca, fiziksel dönüşümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sağlıklı yaşamı benimseyen Karaca, toplamda 31 kilo vererek 59 kiloya düştüğünü açıkladı. Karaca'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Bambaşka birine dönüşmüş...
Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, hem yaşam tercihi hem de fiziksel dönüşümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşıp İzmir'in sakin ilçesi Urla'ya yerleşmişti. Doğayla iç içe bir yaşam süren Karaca, yeni düzeninde hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilendi.
59 KİLOYA DÜŞTÜ
Sağlıklı yaşamı benimseyen sanatçı, beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirtti. Daha önce temmuz ayında 24 kilo verdiğini açıklayan Işın Karaca, aradan geçen sürede 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklayarak 59 kiloya düştüğünü söyledi.
TEK ÖĞÜN BESLENİYOR
Karaca, yeni rutininde günde yalnızca tek öğün beslendiğini ve bu süreci eşiyle birlikte yürüttüğünü anlattı. Eşi de aynı dönemde 15 kilo verdi. Formunu korumak için düzenli spor yaptığını ifade eden başarılı sanatçı, yalnızca kollarına küçük bir estetik müdahale yaptırdığını da paylaştı.