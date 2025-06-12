İsim listesi yayımlandı: Şubeye gitmeyenin parası devredilecek!

LİSTE TMSF'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

2015 yılından beri atıl durumda bekletilen banka mevduatları, yarından itibaren TMSF'ye devredilecek. Bankalar, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için en geç yarın 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı.