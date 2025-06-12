İsim listesi yayımlandı: Şubeye gitmeyenin parası devredilecek!
2015'ten beri herhangi bir para giriş-çıkış hareketinin tespit edilemediği banka hesaplarındaki bakiyeler, yarından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.
10 yılı aşkın süredir herhangi bir para girişi ve çıkışı yapılmayan banka hesaplarında 'unutulan' bakiyeler yarından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bankalar müşterilerini 'bakiyelerinizi kontrol edin' diyerek uyardı.
Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.
LİSTE TMSF'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI
2015 yılından beri atıl durumda bekletilen banka mevduatları, yarından itibaren TMSF'ye devredilecek. Bankalar, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için en geç yarın 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı.
Bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesinde paylaşılan listede adı olan kişilerin en geç yarın saat 17.00'ye kadar banka şubelerine başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı.