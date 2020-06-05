Işıl Reçber Kuaförüm Sensin jürisi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un jüri koltuğuna oturduğu Kuaförüm Sensin programına katılan Işıl Reçber'in ne kadar kazanacağı öğrenildi.
Show TV'nin Kuaförüm Sensin yarışma programının jüri koltuklarına kimlerin oturacağı netlik kazanmaya başladı. Diva Bülent Ersoy'un oturacağı jüri koltuğuna eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in de dahil olduğu öğrenildi.
"Işıl Reçber ne kadar kazanacak?": Bülent Ersoy'un ayda 3 milyon 250 bin TL'ye imza attığı Kuaförüm Sensin'e katılan Işıl Reçber'in ise ayda 30 bin TL karşılığında imza attığı belirtildi.
Eski kaleci Rüştü Reçber'in karısı Işıl Reçber, yıllar öncede moda yarışması Patron’da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ama program yayından kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda dünya geneli yaşamı olumsuz etkileyen korona salgınına yakalanan Rüştü Reçber zor günler yaşamış, bir süre hastanede tedavi altında tutuldu. Reçber daha sonra virüsü yenerek eski sağlıklı günlerine kavuştu.