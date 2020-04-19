İşgal altında koronavirüse meydan okuyarak düğün yaptılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Dura al-Kar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı düğünler de alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi. Tedbir alan Rafı ve Manar çifti, yalnızca yakınlarını çağırdı. Gelin ve damadın yanı sıra az sayıdaki katılımcı da tören boyunca maske taktı.