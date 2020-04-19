İşgal altında koronavirüse meydan okuyarak düğün yaptılar
Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Dura al-Kar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını varken düğün yapıldı. Sadece gelin ve damat ile birkaç kişi maske takarken, sosyal mesafe yok edildi...
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Dura al-Kar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı düğünler de alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi. Tedbir alan Rafı ve Manar çifti, yalnızca yakınlarını çağırdı. Gelin ve damadın yanı sıra az sayıdaki katılımcı da tören boyunca maske taktı.
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Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Dura al-Kar beldesindeki düğünde gelin ve damat maske takarken neredeyse ikisinden başka maske takanın olmadığı görüldü.
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Koronavirüs gölgesinde yapılan düğünde maske takılmadığı gibi herkes neredeyse birbiriyle bitişik halde düğünü izledi. Sosyal mesafe hak getire...
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