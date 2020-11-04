İşçiydi fabrikatör oldu! Şimdi Amasya'dan dünyada ihracat yapıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Veysel Zengin, işçi olarak başladığı iş hayatında bugün ihracat yapan bir fabrikanın sahibi oldu. İş hayatına 18 yaşında Ankara'da medikal ürünler üreten bir fabrikada işçi olarak atılan Zengin, birkaç yıl bu işi sürdürdü.