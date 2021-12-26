İşçisini 10 yıl sigortasız çalıştıran Fatih Ürek'e emsal niteliğinde 'binlerce günlük' ceza!

SGK'ya çalışanını bildirmemiş, sigorta primlerini yatırmamış!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mühürdar, Ürek'in SGK'ya verilmesi gereken belgeleri teslim etmediğini, sigorta primleri de yatırmadığını ileri sürerek, Ürek ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dosyasına sunarak kendisine hizmet verdiğini de ispat etti.