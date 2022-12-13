İsceç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Türkiye açıklaması

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye aldıklarını ve görüşmelerin aynı ciddiyette devam ettiğini söyledi.

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Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin yeni savunma politikasında en önemli maddenin NATO üyeliği olduğunu belirtti.

NATO'ya üye olmak istediklerini yineleyen Kristersson, "NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz ve görüşmelere aynı ciddiyette devam ediyoruz. Bu konu hakkında Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile de sık sık görüşüyoruz." dedi.

Kristersson, Türkiye'den 2 hafta önce gelen bir heyetin, İsveç ve Finlandiya heyeti ile başkent Stockholm'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.